انت الان تتابع خبر القبض على جيجي حديد وصديقتها بتهمة حيازة المخدرات (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واقعة القبض على جيجي حديد تمت خلال قضاء إجازتها الصيفية رفقة صديقتها في جزر الكايمان بأمريكا الشمالية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن القبض على جيجي وصديقتها حدث أثناء مرورهما من البوابة الجمركية بالمطار وتم العثور على العديد من الأجهزة التي يتم استعمالها لتعاطي مخدر الماريجوانا.

لم يمر القبض على جيجي حديد وصديقتها مرور الكرام، إذ تم احتجازهما في مركز السجناء، وهناك اعترفتا بحيازتهما للمخدرات، وبعد وقت قصير تم الإفراج عنهما بكفالة قيمتها 1000 دولار.

وكانت جيجي حديد، نشرت صورا جديدة عبر حسابها الشخصي في تطبيق "إنستغرام".

وظهرت جيجي حديد، بإطلالة جريئة، حيث ارتدت ملابس السباحة المثيرة، والتي أظهرت رشاقتها وجمالها.



يذكر أن الفنان زين مالك، تحدث مؤخرا لأول مرة عن تفاصيل انفصاله عن عارضة الأزياء جيجي حديد والخلافات مع والدتها والتي اتهمته بالاعتداء عليها خلال زيارة إلى منزله.

وقال زين مالك في المقابلة الأولى له بعد اختفاء 6 سنوات: "تعاملت مع الأمر بأفضل طريقة وهذا ما يجب أن يقال، هناك الكثير من الحديث السلبي إلا أنها قضية عائلية أفضل الاحتفاظ بها في الأسرة، أنا أعمل بشكل كبير مع طفلتي إذا كان بإمكاني الحصول على 60% من حضانتها، فسوف آخذها".