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غداً الخميس.. الحر يتسبب بتعطيل الدوام الرسمي بمحافظة عراقية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمحافظة البصرة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "العيداني قرر تعطيل الدوام الرسمي بالدوائر الحكومية، ليوم غد الخميس".

وأضاف، أن "قرار التعطيل جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة".


وسجلت محافظة البصرة، في الأيام الأخيرة، درجات حرارة مرتفعة للغاية، حيث لامست نصف درجة الغليان ما يعادل 50 درجة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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