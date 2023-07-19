انت الان تتابع خبر غداً الخميس.. الحر يتسبب بتعطيل الدوام الرسمي بمحافظة عراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمحافظة البصرة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "العيداني قرر تعطيل الدوام الرسمي بالدوائر الحكومية، ليوم غد الخميس".

وأضاف، أن "قرار التعطيل جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة".



وسجلت محافظة البصرة، في الأيام الأخيرة، درجات حرارة مرتفعة للغاية، حيث لامست نصف درجة الغليان ما يعادل 50 درجة.