انت الان تتابع خبر مجلس الاستخبارات الوطني يقرر استحداث ساحتي عمل استخباري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ترأس اجتماعاً لمجلس الاستخبارات الوطني ، بحضور قادة وممثلي الجهات والوكالات الاستخبارية"، مبيناً، أن "الاجتماع شهد مناقشة وتقييم النتائج المتحققة بعد إقرار ساحات العمل الاستخباري للفصل الثاني من النصف الأول لعام 2023".

وأضاف، أنه "جرى أيضا، خلال الاجتماع مناقشة مقترح استحداث ساحتي عمل استخباري لتلبية المتطلبات الأمنية على الصعيدين المحلي والخارجي".

وتابع، أن "الاجتماع ناقش أيضاً فقرات تقرير التهديدات والتحديات للأمن القومي العراقي لعام 2024"، لافتاً إلى، أن "الاجتماع صدرت عنه التوصيات اللازمة للجنة الإعداد لإنهاء التقرير؛ تمهيداً لعرضه أمام رئيس مجلس الوزراء".