انت الان تتابع خبر "صارله 6 أيام ومناشداتنا لم تصل".. "كيبل كهربائي" يهدد منطقة حي الجهاد ببغداد (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مقطع مصور، حصلت عليه الخليج 365، يقول أحد أبناء المنطقة، إن "منطقة ضباط حي الجهاد، محلة 838، الزقاق 2، تعاني من انقطاع كيبل كهربائي رئيسي منذ ستة أيام، وممتد على الأرض".

وأضاف، أن "الكيبل منقطع من محولة كهربائية قريبة، ويحتاج الى إعادة ربط فقط، باعتباره لا يعاني من أي مشكلة، الا أن مناشداتنا وطلبتنا الى وزارة الكهرباء، ودوائرها الفرعية لم تجد من يسمعها، وبدون نتيجة".



ويذكر، أن "الكيبل يهدد أبناء المنطقة لاسيما الأطفال، في حال مرورهم منه أو التقرب اليه، والذي سيؤدي الى وفاتهم على الفور".