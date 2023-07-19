انت الان تتابع خبر التربية توضح حقيقة إلغاء مدارس المتفوقين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "لا صحة للأخبار المتناقلة حول إلغاء مدارس المتفوقين"، مؤكدة ان "نموذج هذه المدارس يُعدّ من أهم التجارب التعليمية الناجحة التي جاءت بنتائج إيجابية، واستطاع الكثير من طلابها حصد مراكز علمية متقدمة"، مضيفة، "إننا سنستمر بالتجربة مع تحسين الأداء وزيادة جودة المخرجات التعليمية لتلك المدارس بإضافة بعض الأمور الضرورية للارتقاء بها".



ودعت الوزارة في ختام البيان، الطلبة وأولياء الأمور إلى الابتعاد عن المواقع والصفحات الإلكترونية الوهمية، والتقيد التام في متابعة المواقع الموثقة لدى الوزارة لمعرفة الأخبار الدقيقة التي تخدم المشهد التربوي.