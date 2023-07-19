انت الان تتابع خبر ملياردير مسلم يعتزم تحويل مجمع ترفيهي إلى مسجد في لندن والان مع التفاصيل
في عام 2020، تقدم عزيز بطلب لبناء مسجد يتسع لألف شخص لكن مجلس وستمنستر، رفض طلبه بعد اعتراض شديد من السكان، ومن جماعات اليمين المتطرف، إلا أن مجلس المدينة عاد ووافق على إقامة المسجد من 3 طوابق يستوعب 390 مصليا.
وقال متحدث باسم المجلس "وافقت لجنة التخطيط التابعة للمجلس في أيار 2023 على طلب قدمته شركة كريتيريون كابيتال (التي يشغل عزيز منصب رئيسها التنفيذي) لتحويل جزء من تروكاديرو لندن إلى مسجد".
ووفقا للتقرير سيتم بناء المسجد من خلال مؤسسة عزيز الخيرية المالكة للبناء ومن المتوقع ان يطلق على المسجد الذي سيتمم افتتاحه خلال شهور قليلة "مسجد بيكاديللي".
واشترى آصف عزيز تروكاديرو مقابل أكثر من 220 مليون جنيه إسترليني في عام 2005، وافتتح جزء من المبنى كفندق عام 2020.
ويتكون المجمع من أبنية تاريخية عدة كما يضم مطعم شهير، بإضافة لمراكز ترفيهية ومراكز البيع والتسوق الى جانب الفندق.
تسمية المبنى التاريخي تعود لمعركة تروكاديرو المعروفة بأنها الوحيدة في الغزو الفرنسي لإسبانيا 31 أب عام 1823 بهدف دعم الملك الإسباني فرناندو السابع، وانتصرت فيها الجيوش الفرنسية على القوات الإسبانية وأعادت الحكم المطلق للملك.
وولد عزيز في مالاوي عام 1967، ويشتهر في بريطانيا بلقب "مستر ويست أند" في إشارة للمنطقة التي يركز استثماراته العقارية فيها بوسط العاصمة البريطانية.