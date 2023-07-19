عباس يهنئ شعب وملوك ورؤساء وقادة الدول العربية بالعام الهجري الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، والشعوب العربية والإسلامية وملوك ورؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية، لمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445.

وتمنى سيادته، أن يحل العام الهجري الجديد على أمتنا بالخير والبركات وبتعزيز وحدتها، وتحرير أرضنا ومقدساتنا، وعلى شعبنا بتقرير مصيره وتحقيق أهدافه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعا الرئيس، الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته، وأن يمن على جرحانا بالشفاء العاجل، وعلى الأسرى بالحرية من سجون الاحتلال.

ومن جهة أخري، قلد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورجسدورف نجمة القدس من وسام القدس؛ تقديراً لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، وتثميناً لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله.

جاء ذلك خلال لقاء أبو مازن، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، بالمبعوث الأوروبي، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وحضر التكريم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.