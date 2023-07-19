انقاذ 900 مهاجر غير شرعي في المغرب

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت القوات البحرية المغربية، فى انقاذ ما يقرب 900 مهاجر غير شرعى، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراي، من بينهما 400 في المياه الإقليمية، وكان المحاولة للعبور إلي إسبانيا.

الهجرة غير شرعية

أثناء عملية الإنقاذ، انتشلت القوات البحرية جثمان أحد المهاجرين من الماء، لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله.

وأعلنت القوات البحرية، الفترة من 10 إلي 17 يوليو، انقاذها 845 مهاجرًا غير نظامى محتملا من جنسيات مختلفة، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، علاوة عن إنقاذ مايقرب من 400 شخص في المياه الخاضعة للولاية الوطنية في جنوب المملكة.

وكشفت القوات، عن تفاصيل نزول المهاجرون كان عن طريق قوارب مؤقتة، وقوارب الكاياك، والزلاجات، والزلاجات النفاثة، وحتي سبحوا، وساعدت القوات الأحياء عن طريق متن السفن البحرية قبل نقلهم إلي الشاطئ لتحديد هويتهم.

شهد طريق الهجرة في جزر الكناري، زيادة ملحوظة في النشاط من سواحل شمال غرب إفريقيا، تحديدًا في بوابة أوروبا في المحيط الأطلسى، ويأتي ذلك منذ تشديد الرقابة في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت القوات، أن يوجد محاولات أخرى، محفوفة بالمخاطر تحديد في سواحل المغرب والصحراء الغربية.

وتتحدث المنظمات غير الحكومية بانتظام عن حوادث تحطم السفن المميتة - التي تقدر عدد قتلاها غير الرسمي بالعشرات إن لم يكن المئات - في المياه المغربية أو الإسبانية أو الدولية.

قالت شبكة المساعدات "ألارمون" إن 24 شخصا لقوا حتفهم عندما انقلب قاربهم الذي كان يقل 61 شخصا قبالة الصحراء الغربية قبل يومين، ولم يتم تأكيد هذه المعلومات من الجانب المغربي.

تزعم السلطات المغربية أنها أحبطت 26 محاولة للهجرة غير الشرعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 000. في عام 2023، تم إحباط حوالي 2022 محاولة، وفقا لوزارة الداخلية.