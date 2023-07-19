منظمة الألكسو تؤيد دعمها للأونروا لتحقيق أهدافها لإغاثة اللاجئيين وتقديم العون لهم

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) دعمها للقضية الفلسطينة وحصولها على حقوقها المشروعه لافتة إلى أهمية دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، خصوصًا أنها تعاني خلال السنوات السابقة مع أزمات متعددة تعوقها عن تحقيق أهدافها فى دعم وخدمة ملايين المواطنين الفلسطينين فى الدول المضيفة.

ودعا الدكتور أحمد الليثي ممثل المنظمة في تصريحات خاصة للوفد أطراف المجتمع الدولي على استكمال حصصها في تمويل "الأونروا" حتى تستكمل أعمالها تجاه إغاثة اللاجئيين وتقدم العون لهم.

وأكد الليثي أهمية دور الجامعة العربية في دعم القضية الفلسطينية وتضافر جهود الإغاثة والدعم للاجئيين الفلسطينين.

وقال إن الشعب الفلسيطينى يعد نموذجاً متفرداً فى المقاومة والاستبسال تجاه جرائم الكيان الصهيوني بكل أنواعها والتى يمارسها لعرقلة جهود التحرير والتخلص من الاحتلال الإسرائيلي.