أبوالغيط يلتقي وزير الخارجية الأمريكي بواشنطن

ياسر رشاد - القاهرة - لتعزيزالعلاقات الإيجابية بين الولايات المتحدة بالدول العربية

الأربعاء 19/يوليو/2023 - 02:22 م 7/19/2023 2:22:02 PM

يستقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الأربعاء بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لتناول الموضوعات التي تهم الجانبين سواء في مجال السياسة والأمن أو المجالات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة، أخذًا في الاعتبار العلاقات الإيجابية والمميزة التي تربط الولايات المتحدة بالدول العربية عمومًا وبما يشكل أساسًا قويًّا يمكن البناء عليه للارتقاء بالعلاقات بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.

صرَّح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأنه من المقرر أن يلتقي أبوالغيط صباح اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتناول الموضوعات التي تهم الجانبين سواء في مجال السياسة والأمن أو المجالات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة آخذًا في الاعتبار العلاقات الإيجابية والمميزة التي تربط الولايات المتحدة بالدول العربية عمومًا وبما يشكل أساسًا قويًّا يمكن البناء عليه للارتقاء بالعلاقات بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.

كما أوضح المتحدث أن زيارة الأمين العام ستشمل محادثات موسعة بين وفد الأمانة العامة وكبار المسئولين بوزارة الخارجية الأمريكية لإطلاق حوار استراتيجي بهدف تبادل الرؤى حول النزاعات والقضايا الإقليمية والدولية المهمة، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب.

كما أنه سيتم التشاور حول التطورات الراهنة عربيًّا ودوليًّا وكيفية تعزيز الجهود لاحتواء الأزمات بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، كما سيتم تناول سبل تطوير وتعزيز العلاقات في المجالات المختلفة بين الجانبين تجسيدًا لحرص الجامعة العربية على التعاون والتفاعل مع القوى العالمية ذات التأثير بما ينعكس إيجابيًّا على المصالح العربية.