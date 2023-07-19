شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: زيادة فى أعداد الركاب والرحلات بالمطارات المصرية مقارنة بـ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى أنه جارى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى مختلف مجالات قطاع الطيران المدنى والتى تستهدف التوسع فى تطوير الخدمات والمرافق وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية وتوسيع شبكة الخطوط الجوية لشركة مصر للطيران وتحديث أسطولها الجوى وفتح نقاط جديدة إلى العديد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم والإستحواذ على حصة أكبر من حركة السفر من والى جمهورية مصر العربية والتى تهدف إلى تعظيم العائدات والمساهمة فى تنمية موارد الدولة المصرية وتحويل قطاع الطيران المصرى إلى محور لجذب قطاعى السياحة و الاستثمار، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدنى وخطة تطوير القطاع والنهوض به خلال الفترة القادمة والارتقاء بمكانته على المستوى الاقليمى والعالمى، وتماشيا مع رؤية الدولة المصرية للنهوض بأداء كافة قطاعاتها.

وأضاف عباس، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن خطة التطوير والتحديث التى شهدتها المطارات المصرية خلال الفترة الماضية وانضمام مطارات جديدة إلى القطاع ساهمت بشكل كبير فى جذب العديد من شركات الطيران العالمية خاصة في ظل حركة السفر والسياحة المتزايدة على السوق المصرى حيث ارتفع عدد الرحلات الجوية خلال الفترة من يناير 2023 وحتى يونيو 2023 بنسبة بلغت 29% بإجمالي 191الف رحلة جوية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 148 الف رحلة جوية، وأرتفعت اعداد الركاب خلال الستة أشهر الماضية من العام الحالي بنسبة بلغت 43.5 %، باجمالى 23.200 مليون راكب، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتى بلغت 16.148مليون راكب.