قد يتم اعتقاله حال ذهابه.. رئيس جنوب إفريقيا يحسم الجدل بشأن مشاركة بوتين في قمة «بريكس»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت رئاسة جنوب إفريقيا، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يشارك في قمة "بريكس"، والمقرر عقدها في جوهانسبرج في أغسطس المقبل، والتي ستكون حضوريا لأول مرة منذ جائحة فيروس كورونا عام 2020.

وقالت رئاسة الجمهورية في جنوب إفريقيا، في بيان اليوم، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سيترأس وفد روسيا نيابة عن الرئيس الروسي.

يأتي هذا بعد جدل طويل حول إمكانية حضور بوتين لقمة بريكس، رغم طلب المحكمة الجنائية الدولية، القبض على الرئيس الروسي على خلفية اتهامات تتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب عبر ترحيل أطفال أوكرانيين منذ بدء الجيش الروسي الحرب على أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو.

وتسببت تلك الخطوة في جدل طويل في جنوب إفريقيا وخارجها، حيث ترفض الحكومة فكرة القبض على الرئيس الروسي، لأنه “يعني إعلان الحرب على موسكو”، وفقا لما كشفته مذكرة كتبها الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا.

ورفعت المعارضة الجنوب إفريقية دعوى قضائية لإلزام الحكومة بالقبض على بوتين عند دخول أراضيها لحضور قمة بريكس.

من جانبه، نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، المزاعم القائلة بأن موسكو حذرت سلطات جنوب إفريقيا من مغبة اعتقال الرئيس فلاديمير بوتين في حال زيارته لهذه الجمهورية.

ونفى بيسكوف ما قيل عن أن الجانب الروسي أوضح لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، أن اعتقال الرئيس بوتين على أساس مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، خلال قمة مجموعة بريكس سيكون بمثابة إعلان الحرب.

وفي تصريحات صحفية، قال بيسكوف: "لا لم يحدث أي شيء من هذا القبيل. لم يقم أي طرف بالتلميح للطرف الآخر بأي شيء كان".

وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن هذه الأمور معروفة ويدركها الجميع، وقال: "في هذا العالم، من الواضح تماما للجميع ما تعنيه محاولة التطاول والتعدي على رئيس الدولة الروسية. لذلك لا داعي لشرح أي شيء لأي شخص هنا".