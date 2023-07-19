في برشلونة.. مانشستر سيتي يعلن إيجاد بديل محرز

ودخل أهلي جدة في مفاوضات متقدمة مع مانشستر سيتي، من أجل الحصول على خدمات محرز هذا الصيف.

وبحسب شبكة "فوت ميركاتو"، فإن مانشستر سيتي سيحاول ضم البرازيلي رافينيا جناح برشلونة، حال رحيل محرز.

وأضاف التقرير، أن رافينيا يعتبر الهدف الأول للمان سيتي ومدربه بيب جوارديولا، في حالة بيع اللاعب الجزائري.



ويملك رافينيا، خبرة اللعب في البريميرليج، بعدما لعب من قبل لصالح ليدز يونايتد.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة سيطلب ما لا يقل عن 60 مليون يورو، حال تقدم مانشستر سيتي بطلب ضم رافينيا.

جدير بالذكر أن برشلونة يرغب في ضم البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، هذا الصيف.

