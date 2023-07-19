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قبل الموسم الجديد.. انشلوتي يعلن تشكيلة الملكي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-462154-638253757171135340.jpg

2023-07-19 | 17:00

قبل الموسم الجديد.. انشلوتي يعلن تشكيلة الملكي

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كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب ، قائمة الميرينجي المقرر لها أن تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا لخوض الفترة التحضيرية قبل بداية الموسم الجديد.
ويستعد النادي الملكي لخوض عدد من المباريات الودية أمام ميلان، ومانشستر يونايتد، وبرشلونة، ويوفنتوس.

وقرر أنشيلوتي، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، استبعاد ألفارو رودريجيز، المهاجم الشاب للفريق، رغم أنه كان جزءا من الفريق المشارك في بداية الفترة التحضيرية بمقر تدريبات النادي.


وفيما يلي قائمة الميرينجي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - بينيرو - فران.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو - ألابا - ناتشو - أودريوزولا - فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - ميندي.

الوسط: بيلينجهام - كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - أردا جولير - نيكو باز.

الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - خوسيلو - دياز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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