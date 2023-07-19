انت الان تتابع خبر قبل الموسم الجديد.. انشلوتي يعلن تشكيلة الملكي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-462154-638253757171135340.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-07-19 | 17:00
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كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة الميرينجي المقرر لها أن تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا لخوض الفترة التحضيرية قبل بداية الموسم الجديد.
ويستعد النادي الملكي لخوض عدد من المباريات الودية أمام ميلان، ومانشستر يونايتد، وبرشلونة، ويوفنتوس.
وقرر أنشيلوتي، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، استبعاد ألفارو رودريجيز، المهاجم الشاب للفريق، رغم أنه كان جزءا من الفريق المشارك في بداية الفترة التحضيرية بمقر تدريبات النادي.
وفيما يلي قائمة الميرينجي:
الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - خوسيلو - دياز.
وقرر أنشيلوتي، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، استبعاد ألفارو رودريجيز، المهاجم الشاب للفريق، رغم أنه كان جزءا من الفريق المشارك في بداية الفترة التحضيرية بمقر تدريبات النادي.
وفيما يلي قائمة الميرينجي:
حراسة المرمى: كورتوا - لونين - بينيرو - فران.
الدفاع: كارفاخال، ميليتاو - ألابا - ناتشو - أودريوزولا - فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - ميندي.
الوسط: بيلينجهام - كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - أردا جولير - نيكو باز.
الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - خوسيلو - دياز.
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