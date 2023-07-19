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ما تأثير العقوبات ضد روسيا على الاقتصاد الأوروبي؟.. برلماني فرنسي يكشف

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بغداد - ياسين صفوان - وقال بويسون خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية الفرنسية: "تسببت عقوبات الطاقة ضد روسيا في أزمة طاقة في القارة الأوروبية. لقد كان اختيارا غبيا وله عواقب كارثية على الاقتصاد".

وعارض بويسون الإجراءات التقييدية في مجالات الثقافة والرياضة، لأن هذه المجالات "ينبغي أن تسهم في التقارب بين الشعوب".


وأعرب عن استنكاره "للعقوبات الأمريكية الثانوية والتي تطال شركات أوروبية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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