انت الان تتابع خبر ما تأثير العقوبات ضد روسيا على الاقتصاد الأوروبي؟.. برلماني فرنسي يكشف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بويسون خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية الفرنسية: "تسببت عقوبات الطاقة ضد روسيا في أزمة طاقة في القارة الأوروبية. لقد كان اختيارا غبيا وله عواقب كارثية على الاقتصاد".

وعارض بويسون الإجراءات التقييدية في مجالات الثقافة والرياضة، لأن هذه المجالات "ينبغي أن تسهم في التقارب بين الشعوب".



وأعرب عن استنكاره "للعقوبات الأمريكية الثانوية والتي تطال شركات أوروبية".