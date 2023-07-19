بوتين يُطلق تصريحات نارية حول العملية العسكرية الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أنه مُدرك لمدى صعوبة الخدمة العسكرية، خصوصًا في مناطق معينة، قائلًا إنه "عمل شاق وصعب يتم تأديته في ظروف تُهدد الحياة والصحة".

وأضاف بوتين متحدثًا عمن يشاركون في العملية العسكرية الخاصة، خلال اجتماع مجلس الإشراف على مشروع "روسيا - أرض الفرص"، تعليقًا على كلمة الفائز بالموسم الثاني من مسابقة "قادة روسيا" في مجال الإدارة، إيليا شتوكمان، الذي تطوع للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة: "أريد أن أشكرك على مبادرتك، أتمنى لك كل التوفيق، وأتمنى النجاح لزملائك.

وتابع الرئيس بوتين: أعلم مدى صعوبة الأمر، خصوصًا في مناطق معينة، وبشكل عام، هذا الأمر ليس سهلًا، إنه عمل شاق، يجري ليلًا ونهارًا في ظروف تشكل خطرًا على الحياة والصحة".

المُعدات العسكرية الغربية:

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المعدات العسكرية الغربية المغتنمة في معارك العملية العسكرية الخاصة، تخضع للدراسة من قبل المتخصصين الروس.

وصرح بوتين في معرض حديث أدلى به للصحفي بافل زاروبين الذي نشره عبر "تلغرام" اليوم الأحد: "هناك تعبير "الهندسة العكسية" حسنًا، هذه تكنولوجيا حديثة وهي مهمة على أي حال.. إذا كانت هناك فرصة للنظر في ما بداخلها ومعرفة ما إذا كان هناك شيء يمكن تطبيقه لدينا، فلم لا؟".

في الوقت نفسه، لفت بوتين إلى وجود التقنيات الحديثة في روسيا، وقال: "لدينا من المعدات الحديثة، وهي في غاية الفعالية.. دبابة تي-90 (اختراق)" مثلًا.. هي أفضل دبابة في العالم! بدون أي مبالغة"، واستدرك قائلًا: "لكن العدو أيضًا ينتج معدات حديثة".

وقدم بوتين تقييمًا إيجابيًا لسير العملية الخاصة، وقال: "قواتنا تتصرف ببطولة، وتتحول إلى الهجوم بشكل غير متوقع للعدو في بعض المناطق، حيث تستولي على مواقع أكثر ملائمة، وهضبات، وما إلى ذلك".