وزير الإعلام السعودي يتفقد المركز الإعلامي لقمة الخليج مع دول آسيا الوسطى

ياسر رشاد - القاهرة - تفقد وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسرى يرافقه الدكتور خالد الغامدي وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية اليوم المركز الإعلامي لقمة دول الخليج مع دول آسيا الوسطى، أشاد الوزير بالإمكانات التي يوفرها المركز للإعلاميين الدوليين من مختلف أنحاء العالم الذين يقومون بتغطية أعمال القمة.

قدم الدكتور خالد الغامدى خلال الجولة شرحا للخدمات التى يقدمها المركز خاصة فيما يخص إمكانات البث المباشر.

كانت القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى الخمسة قد بدأت منذ قليل وسط توقعات بتأسيس شراكة استراتيجية جديدة خاصة في ظل امتلاك دول آسيا الوسطى لثروات تعدينية حيث تمتلك أكثر من ثلث الاحتياطي العالمي في مجال الغاز.

تأتي القمة في إطار التكتلات الجديدة التى يشهدها العالم خاصة في المجال الاقتصادي والتى تهدف إلى دعم التعاون واستغلال الثروات.