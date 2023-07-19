سخرية الأمريكيين تتوالى على بايدن بعد اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح الرئيس الأمريكي، "جوزيف روبينيت بايدن"، موضع سخرية وتندر مُجددًا، بعد أن وقع في موقف أثار مرة أخرى مسألة مدى أهليته العقلية والجسدية لتولي أرفع منصب في الولايات المتحدة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء، سخر قراء صحيفة "نيويورك بوست" من الرئيس الأمريكي، بعد أن ظهر مع نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وقام بقراءة تصريحاته من ورقة معدة مسبقا.

وكتب أحد المُعلقين: "الأمر يزداد سوءا يوما بعد يوم"، في حين قال آخر: "لن أركب سيارة يقودها بايدن حتى لو كانت متوقفة في المرآب".

وسخر ثالث من الرئيس الأمريكي الذي يزيد عمره عن 80 عاما: "إنه لأمر مدهش أنه لا يزال بإمكانه القراءة".

وتساءل أحد المعلقين: "أما يزال يريد إعادة ترشيح نفسه لولاية ثانية؟"، في حين خلص آخر إلى أن "بايدن وصمة عار على الولايات المتحدة التي كانت ذات يوم عظيمة".

أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ:

وأصبح جو بايدن، الذي سيكمل 81 هذا العام، أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ. ووقع مرارا في مواقف محرجة في الأماكن العامة، إذ تعثر مرة وسقط أخرى وصافح الهواء وضل طريقه، بالإضافة إلى العديد من الهفوات الأخرى.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن حبه لإسرائيل متجذر وطويل الأمد وأنه إذا لم تكن هناك إسرائيل فسيتعين علينا اختراع واحدة.

وقال الرئيس بايدن خلال استقباله نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ يوم الثلاثاء في البيت الأبيض، "سيادة الرئيس، أهلا بكم من جديد، أهلا بكم من جديد في واشنطن، ومرحبا بكم من جديد في البيت الأبيض، أنت تعلم أننا كنا معا في إسرائيل، ونحن معا مرة أخرى هنا، ولدينا الكثير لنتحدث عنه".

وأضاف "أنت تعلم أن حبي لإسرائيل متجذر وطويل الأمد، وكما قلت مرارا، إذا لم تكن هناك إسرائيل فسيتعين علينا اختراع واحدة".

وتابع قائلاً: "إنها 75 سنة، يصعب تصديقها، هذه صداقة أعتقد أنها ببساطة غير قابلة للكسر، نحن نعمل معا لتحقيق المزيد من التكامل والاستقرار في الشرق الأوسط وهناك الكثير من العمل الشاق ولدينا الكثير لنفعله، لكن هناك تقدم".

وأردف بالقول: "في العام الماضي عقدنا أكبر تجمع للعرب والإسرائيليين منذ عقد، وقمنا بحل النزاع على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان والذي اعتقد الناس أنه لن يحدث أبدا.. فتحنا المجال الجوي لإسرائيل فوق المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بعد زيارتنا هناك، وجمعنا الإسرائيليين والفلسطينيين معا على المستوى السياسي في شرم الشيخ".

وصرح بايدن بأنه أكد لرئيس الوزراء بينامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية يوم الاثنين أن التزام أمريكا مع إسرائيل صارم وحازم، مشددا على أنهم ملتزمون بضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي أبدا.