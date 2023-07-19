موسكو ترد بقوة على دعوة رئيس الاستخبارات البريطانية للروس

ياسر رشاد - القاهرة - ردت الناطقة باسم الخارجية الروسية، "ماريا فلاديميروفنا زاخاروفا" بقوة على رئيس جهاز الاستخبارات MI-6 البريطاني، "ريتشارد مور" الذي دعا الروس إلى التعاون مع مؤسسته ووضع حد لـ"إراقة الدماء".

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام روسية"، مساء اليوم الأربعاء، في منشور عبر "تلجرام"، أشارت زاخاروفا إلى أن مور قال في كلمة ألقاها اليوم في براغ، إنه "ليس أمام روسيا فرصة تذكر لاستعادة موقعها في أوكرانيا"، ودعا الروس إلى "القيام بما فعله الآخرون على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية والانضمام إلينا"، وأضاف: "أبوابنا مفتوحة دائما. سنتعامل مع عروضهم للمساعدة بحيطة ومهنية تشتهر بها خدمتنا، وستظل أسرارهم في أمان معنا دائما".

وكتبت زاخاروفا ردا على كلام مور: "لو كانت لدى روسيا "فرصة ضئيلة" لاستعادة مواقعها، لما كنت أنت، ريتشارد مور، تثير مثل هذه الجلبة. أما بالنسبة لـ"فتح الأبواب وحفظ الأسرار"، فربما كان هناك من يصدقكم ويثق بكم لو عرضتم سكريبال (حيّا على الملأ). فإنه أول من تقضون عليهم هم من وثقوا بكم واعتمدوا عليكم".

المزاعم البريطانية:

يُذكر أن ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال، المدان في روسيا بتهمة الخيانة، ابنته يوليا تعرضا للتسمم في مدينة سالزبوري البريطانية في مارس 2018، واتهمت لندن الدولة الروسية بالوقوف وراء الحادث، بينما نفت موسكو ذلك بشكل قاطع، مشيرة إلى عدم وجود أي دليل يثبت المزاعم البريطانية.

من ناحية أخرى، صرح أوليغ أوزيروف، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، بأن موسكو لا ترى أي دلائل توحي بأن الدول الإفريقية قد تنضم إلى العقوبات الغربية ضدها.

وقال أوزيروف، وهو أيضا رئيس أمانة "منتدى الشراكة الروسية الإفريقية"، في تصريح لوكالة "نوفوستي"، إنه "حتى الآن لم تنضم أي دولة إفريقية إلى العقوبات المفروضة على روسيا، ولا يرى أي مؤشرات على احتمال انضمامهم لهذه العقوبات".

وأضاف: "على العكس، نرى أن الدول الإفريقية تظهر استعدادا ورغبة وإرادة سياسية ليس لمواصلة التعاون مع روسيا فحسب بل ولتوسيعه".

وشدد أوزيروف على أن الوجود الروسي في إفريقيا لا يشكل خطرا على أحد، مشيرا إلى أن روسيا، إذ تعمل على تطوير التعاون مع الدول الإفريقية، لا تطالبها بالتخلي عن العلاقات مع الدول الأخرى، كما يفعل الغرب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذكر في وقت سابق أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى يتبعها الغرب، وأن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا، شكلت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأسره.

وشدد بوتين على أن الهدف الرئيس للغرب هو تفاقم المعاناة للملايين من الناس، مؤكدا أن روسيا قادرة على حل كل المشاكل التي يخلقها الغرب.