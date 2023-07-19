شكرا لقرائتكم خبر عن التيار الإصلاحى الحر يثمن قرار الرئيس السيسى بالعفو عن باتريك زكى ومحمد الباقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن التيار الإصلاحى الحر استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى استخدام سلطاته الدستورية وإصدار قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وكان التيار الإصلاحي الحر قد أصدر بيانا رسميا بالأمس يناشد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام صلاحياته، والتى تعطيه الحق فى الإفراج عن الناشط الحقوقي باتريك زكي، المحكوم عليه من محكمة أمن طوارئ اليوم الثلاثاء 18 يوليو، بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة "نشر معلومات كاذبة".