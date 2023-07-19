شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالنواب تشيد بقرار الرئيس بالعفو عن المحبوسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب القرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن عدد من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ . وأشار إلي أن الرئيس استخدم سلطاته الدستورية فى إصدار قرار جمهورى بالعفو عنهم، وشدد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن قرار الرئيس السيسي يأتى استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية. مبينا حرص القيادة السياسية على استكمال مجريات الحوار الوطنى والخروج بنتائج لخدمة الملفات الرئيسية للدولة المصرية. وأوضح النائب طارق رضوان قائلا: الدولة المصرية ماضية فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ضوء ما يكفله الدستور والقانون .وقال: القيادة السياسية مهتمة بكافة الأمور الخاصة بملف حقوق الإنسان فى مصر.

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