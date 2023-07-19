شكرا لقرائتكم خبر عن الجيل: العفو عن زكى والباقر يؤكد عزم الدولة تهيئة الأجواء لاستمرار الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية بقرار الرئيس السيسى بالإفراج عن الباحث الحقوقى باتريك زكي ومحمد الباقر وآخرين، والذي استجاب فيه الرئيس السيسي لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني وحزب الجيل والقوى السياسية، لافتا إلى أن قرار الرئيس يؤكد عزم الدولة على فتح المجال العام وتهيئة كل الأجواء الإيجابية لاستمرار جلسات الحوار الوطني لمناقشة كل قضاياه الـ113.

وأكد رئيس حزب الجيل أن قرار الرئيس السيسي سيكون له تأثيره الإيجابي، ويدعم الحريات العامة وحقوق الإنسان، ويؤكد اطلاعه على مواقف الأحزاب المختلفة واحترام مواقفها وارؤاها السياسية.