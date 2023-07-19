شكرا لقرائتكم خبر عن "الإصلاح والنهضة": الإفراج عن زكى والباقر دليل على وجود مناخ سياسى منفتح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن حزب الإصلاح والنهضة الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في استخدام سلطاته الدستورية وإصدار قرار جمهورى بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكى ومحمد الباقر.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة، أن قرار العفو يأتي كرسالة تأكيد من القيادة السياسية على حرصها الدائم لتوفير مناخ سياسي منفتح يشارك فيه الجميع رغم اختلافاتهم وتستمع فيه القيادة السياسية إلى كافة القوى الفاعلة فى المجتمع.

وتوجه حزب الإصلاح والنهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي بكل الشكر والتقدير على إفساح المجال دائما وإعطاء فرصة جديدة لأبناء الوطن للاستفادة منهم فى بناء الجمهورية الجديدة.