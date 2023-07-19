شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار": الرئيس السيسي يسمو بمبدأ الإنسانية ويحتوى أبناءه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره قرارا جمهوريًا، بالعفو عن مجموعة جديدة من الصادر بحقهم أحكام قضائية.

وقال الحزب في بيان له، إن الرئيس أصدر القرارات من واقع صلاحياته الدستورية ومن منطلق إنساني بحت وهذا ليس أمراً جديدا عليه، ولذا جاء قراره بالعفو عن عدد من المحبوسين والصادرة بحقهم أحكام جاء من منطلق حرصه علي مصيرهم وحال ذويهم.

وأكد حزب المصريين الأحرار، أنه علي يقين أن الرئيس السيسي كان سيتخذ تلك القرارات حيال شباب مصر سوء جاءت مناشدة وطنية من الحوار الوطني والقوي السياسية أو لم تأتى، لأنه دوما يتعامل بروح الأبوة مع الجميع.