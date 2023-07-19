شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "حقوق الإنسان" بالنواب: قرار العفو الرئاسى اليوم خطوة جيدة نحو الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالقرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، أبرزهم الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر، استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وقال البنا، فى تصريحات له، إن قرارات الرئيس السيسي المستمرة بالعفو الرئاسي عن العديد من الشباب الصادر ضدهم أحكاما نهائية تؤكد حرصه على تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك يؤكد على استجابته وتفاعله مع مطالب القوى السياسية وتوصيات المشاركين في الحوار الوطني، مما يرسخ لتدشين الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة في بناء مستقبل مصر.

وثمن عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جهود لجنة العفو الرئاسي منذ أن تم إعادة إحياء دورها وتوسيع اختصاصاتها في عام 2022 بعد حفل إفطار الأسرة المصرية، مشيراً إلى أن نتائج جهود اللجنة ملموسة وواضحة، موجها الشكر والتقدير للقيادة السياسية، والشكر للجنة العفو.

وأكد النائب محمد رضا البنا، أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تحرص على تعزيز ودعم حقوق الإنسان وتهتم بتوفير حياة كريمة له، وهناك حرص كبير على فتح قنوات الحوار مع جميع فئات المجتمع والقوى السياسية.