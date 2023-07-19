شكرا لقرائتكم خبر عن ‎حزب مصر أكتوبر يثمن قرار الرئيس السيسى بالعفو عن باتريك زكى ومحمد الباقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن حزب مصر أكتوبر الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في استخدام سلطاته الدستورية وإصدار قرارا جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وأكد الحزب أن قرار العفو جاء استجابة لمجلس أمناء الحوار الوطني وبعض القوى السياسية التي ناشدت بالعفو عن بعض المحكوم عليهم فى قضايا رأي، فى إطار تهيئة المناخ العام للحوار الوطني.

وتوجه حزب مصر أكتوبر بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حرصة الدائم على تهيئة المناخ العام الإيجابي للحوار الوطني منذ دعوة سيادته لإجراء الحوار والتأكيد على وجود مساحات مشتركة للجميع فى الجمهورية الجديدة.

ورأى حزب مصر أكتوبر، أن قرار الرئيس السيسى، يعكس حرص الدولة على مراعاة مستقبل هؤلاء الشباب، وإتاحة فرصة جديدة أمامهم لمواصلة حياتهم والحفاظ على مستقبلهم.