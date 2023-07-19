شكرا لقرائتكم خبر عن خالد داوود يثمن قرار الرئيس السيسى بالإفراج عن باتريك زكى ومحمد الباقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن خالد داود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في استخدام سلطاته الدستورية وإصدار قرارا جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وكتب داوود عبر صفحته :" الف مبروك باتريك والف الف مبروك حرية محمد الباقر، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية يستخدم سلطاته الدستورية ويصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية".