شكرا لقرائتكم خبر عن نجاد البرعى بعد العفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر: نشكر الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حريص على إنجاح الحوار الوطنى والاستماع لطلباته.

وأضاف نجاد البرعى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الحوار الوطنى كان بدعوة من الرئيس السيسي وفكرة من الرئيس كما أن الرئيس السيسي أكد أنه سينفذ مخرجات الحوار الوطنى إذا كان من صلاحياته وغذا لم تكن م صلاحياته سيحيلها للماجلس التشريعية.

وتابع نجاد البرعى :" نشكر الرئيس السيسي وكل من ساهم بجهد في صدور القرار، ونتمنى أن ينسحب هذا على محتجزى الرأي بأن يتمتعوا بالعفو وأن يفرج النائب العام عن المحبوسين احتياطا حتى تكتمل فرحتنا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية استخدم سلطاته الدستورية وأصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية.