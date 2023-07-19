شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى يثمن قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن "الباقر وباتريك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن طارق الخولي ، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو التنسيقية ، الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في استخدام سلطاته الدستورية وإصدار قرارا جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وكتب الخولي عبر صفحته :" السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية يستخدم سلطاته الدستورية ويصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية".