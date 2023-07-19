شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن "باتريك والباقر" وآخرين اتسم بسرعة الاستجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الكاتب الصحفى ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، حول قرار الرئيس السيسى بالعفو عن باتريك زكى وآخرين استجابة لمجلس أمناء الحوار الوطنى قائلا:"الرئيس السيسى يفاجأنا مرة أخرى، ليس فقط بالإستجابة ولكن بسرعة الاستجابة".

وأضاف ضياء رشوان خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن مجلس الحوار الوطنى ناشد الرئيس السيسى أمس بعد الحكم على الناشط الحقوقى باتريك زكى بالعفو عنه، لافتا إلى أنه لم يمر 24 ساعة وقد صدر القرار الجمهورى.

تابع ضياء رشوان، الرئيس استجابة عدة مرات للحوار الوطنى منها تخفيف الأعباء عن المواطنين، وإعلانه عن أنه كلما تصل إليه أفكار من الحوار الوطنى ومتوافق عليها سيستخدم حقه الدستورى.

وأوضح أن الرئيس الذى دعا للحوار الوطنى هو نفسه الذى يشجع الحوار فى كل خطوة وهو يؤدى لمناخ إيجابى للمشاركين به، لافتا إلى أن العفو عن العقوبة يدخل ضمن اختصاصات الرئيس وهو يستخدم فى ذلك حقه الدستورى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية استخدم سلطاته الدستورية وأصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية.