شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العوضى: الإفراج عن "الباقر وباتريك" خطوة جيدة أيضا لإثبات جدوى الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن طارق العوضي المحامي بالنقض عضو لجنة العفو الرئاسي، الاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في استخدام سلطاته الدستورية وإصدار قرارا جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وقال في بيان له: "شكراً مؤسسةً الرئاسة.. وكل مسئول ساهم في صنع هذا القرار.. بعظيم الشكر والامتنان أثمن تلك الاستجابة السريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناشدات مجلس أمناء الحوار الوطني والقوي السياسية ولجنة العفو الرئاسي بصدور بقرار بالعفو الرئاسى عن الناشط باتريك زكي".

وأضاف :" لقد كانت استجابة الرئيس لتلك المناشدة خلال اقل من 24 ساعة حيث قام سيادته بأعمال صلاحياته الدستورية و أصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن باتريك زكي والمحامي محمد الباقر وعدد آخر من المحكوم عليهم في قضايا رائ / وًبهذه المناسبة و في ظل تلك الأجواء الإيجابية الذي انتجها هذا القرار فأنني أناشد سيادته الاستمرار في اصدار مثل تلك القرارات عن كل المحكوم عليهم اللذين لم تتلوث اياديهم بدماء او يتورطوا في جرائم عنف".

وتابع: "هي خطوة جيدة أيضا لإثبات جدوي الحوار الوطني وأهمية مطالب الحركة المدنية والحقوقية وإعادة للأمور إلي نصابها .. لدينا تخوفات شديدة من محاولات لتحريفه عن مساره، وما زلنا يحدونا الأمل في أن يتبع هذا القرار قرارات أخري تتعلق بإنهاء أزمة الحبس الاحتياطي وكافة الأحكام السالبة للحرية الصادرة في قضايا رأي تتعلق بالعديد والعديد من المواطنين المصريين وأسرهم اللذين تلقينا شكاواهم ومناشداتهم علي مدي أكثر من عام، الأمر الذي سيعطي دفعة للحوار الوطني وأطرافه المختلفة ويخلق مساحات ثقة وأمل لن تصب إلا في صالح هذا الوطن".