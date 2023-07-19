شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة المدنية وحزب الدستور يثمنان استجابة الرئيس السيسي بالإفراج عن "باتريك والباقر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب كل من حزب الدستور والحركة المدنية بالاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في استخدام سلطاته الدستورية وإصدار قرارا جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وقالت الحركة :"نتمنى أن هذه الخطوة تتلوها خطوات فى اتجاه الأفراج عن جميع سجناء الرأى تنفيذا لما طالبت به القوى المدنية وعلى رأسها حزب الدستور فى جلسات الحوار الوطنى".