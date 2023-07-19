شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى: الرئيس السيسى يتابع كل ما يدور بدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، حول قرار الرئيس السيسى بالعفو عن باتريك زكى وآخرين استجابة لمجلس أمناء الحوار الوطنى، قائلا: "كالعادة الرئيس السيسى يفاجئ الجميع بالمتابعة الدقيقة لكل ما يدور والاستجابة السريعة والعاجلة لما يدور".

وأضاف محمود فوزى خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الدولة متجهة فى بناء أجواء الاتفاق، وأن الرئيس السيسي استخدم السلطة المقررة له فى العفو عن عدد من المحكوم عليهم، وهى سلطة دستورية خالصة.

وأوضح محمود فوزى، أن مضمون القرارات إيجابى، وباتريك زكى هو شاب حكم عليه، وناشد مجلس الأمناء الرئيس السيسي والذى من جانبه فاجأ الجميع بالعفو عنه حرصا على مستقبله، كما أنه لم يتأخر عن حالات أخرى شغلت الرأى العام، ونشكر الرئيس على المتابعة والاستجابة.

وأكد محمود فوزى أن هذه القرارات تصب بشكل إيجابى فى صالح دعم الحوار الوطنى والأجواء الإيجابية وبناء الثقة بين جميع الأطراف لبناء مستقبل أفضل، موضحا أن فكرة وجود حوار وطنى هو إرادة سياسية والتقطتها أجهزة الدولة والتى تعمل وفق هذه الإرادة، حيث صدرت عدة قرارات من النيابة فى إخلاء سبيل من المحبوسين احتياطيا، كما قام الرئيس السيسي بالاستجابة لمقترحات سواء من لجنة العفو أو الحوار الوطنى.

ولفت محمود فوزى إلى أن مؤسسات الدولة تسير فى اتجاه الاتفاق ونبذ الخلاف والنظرة المتفائلة للمستقبل.