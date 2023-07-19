«ستعقد في جنوب إفريقيا» .. الكرملين يعلن مشاركة بوتين في قمة «بريكس»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر المشاركة في قمة "بريكس" التي ستعقد في جنوب إفريقيا شهر أغسطس المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وقال بيسكوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن مشاركة بوتين في قمة "بريكس" ستكون مشاركة كاملة، لافتا إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيكون على رأس الوفد الروسي المشارك في القمة.

وكان مكتب رئيس جنوب إفريقيا قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن الرئيس الروسي لن يحضر قمة "بريكس" في البلاد، وذلك باتفاق متبادل، على أن يمثل روسيا في القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف.