انت الان تتابع خبر البصرة.. القبض على رجل وزوجته حاولا ادخال مواد مخدرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرة القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استمراراً للجهود المميزة لقيادة قوات الحدود في ضبط الحدود العراقية ومنع إدخال الممنوعات، تمكنت قوة من آمرية حدود السواحل في قيادة حدود المنطقة الرابعة من إلقاء القبض رجل وزوجته وبصحبتهم ثلاث اطفال، حيث تم العثور بحوزتهما على (6 كغم) من مادة الكريستال المخدرة، حاولا إدخالها الى الأراضي العراقية عبر محافظة البصرة".



وأضافت، انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

