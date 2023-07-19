بوتين: روسيا استنفذت كامل رصيدها من الثورات

ياسر رشاد - القاهرة - استنفذت "موسكو" كامل رصيدها من الثورات خلال القرن الماضي، حسبما أفاد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، مساء اليوم الأربعاء.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء، قال بوتين، خلال اجتماع مجلس المشرفين على مشروع "روسيا - أرض الفرص": "لقد استنفذت روسيا كامل رصيدها من الثورات خلال القرن الماضي".

وكان أحد المشاركين في الاجتماع، وهو إيفان كيتاييف، الفائز مرتين في مسابقة "التحولات الكبرى" وهو مرشد سياحي، ويعمل بالتدريس في مركز التاريخ المحلي في مدينة "سيسيرت" الروسية، قد أشار في الكلمة التي ألقاها إلى أن إحدى الفرص التي اتيحت له كانت بمشاركته في مشروع اتحاد المرشدين السياحيين الذي تم استحداثه خلال المهرجان السياحي "ماييفكا" (منسوبة لشهر مايو).

المهرجان السياحي:

وفي إشارته لتسمية المهرجان السياحي، أشار رئيس الدولة إلى أنه يأمل بأن "لا تشكل "مايفكا" هذه المرة منطلقا لاندلاع ثورة". وأضاف "مايفكا"، كلمة مقلقة، لكنني أتفهم أنها مزحة".

يُذكر أنه في مايفكا ــ في الفترة التي سبقت 1917، تم تنظيم تجمع غير قانوني يضم عمال من ذوي العقلية الثورية في يوم 1 مايو، لإطلاق شرارة ثورة.

من ناحية أخرى، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قرار واشنطن إمداد كييف بالذخائر العنقودية اضطراري يعكس نقصا في الذخائر العادية، وأكد أن روسيا تحتفظ بالحق في الرد بالمثل إذا استخدمت ضدها.

جاء ذلك في معرض رد بوتين على طلب الصحفي بافل زاروبين التعليق على قرار الولايات المتحدة تقديم الذخائر العنقودية لكييف.

وقال بوتين في مقطع فيديو نشره زاروبين عبر "تلغرام" اليوم الأحد: "فيما يتعلق بالذخائر العنقودية، لقد أعطت الإدارة الأمريكية نفسها تقييما لهذه الذخائر على لسان موظفين فيها مؤخرا، عندما وصفت استخدام الذخائر العنقودية بأنه جريمة. أعتقد أن هذا هو الموقف الذي يجب اعتماده من الموضوع".

وأضاف بوتين أن قيام الولايات المتحدة بتسليم هذه الذخائر لأوكرانيا ليس دليلا على أن "حالهم مريح"، وإنما يأتي بسبب نقص الذخيرة لديهم بشكل عام.

وذكّر الرئيس الروسي بأن "الجيش الأوكراني ينفق ما يصل إلى 5-6 آلاف قذيفة من عيار 155 يوميا، بينما تنتج الولايات المتحدة 15 ألف قذيفة في الشهر، وأضاف: "ليس لديهم ما يكفي، وأوروبا ليس لديها ما يكفي. لكنهم لم يجدوا خيارا أفضل من التوجه لاستخدام الذخائر العنقودية".