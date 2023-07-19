نتنياهو يتلقى دعوة من عاهل المغرب لزيارة المملكة

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى رئيس وزراء إسرائيل، "بنيامين نتنياهو"، دعوة من العاهل المغربي، "محمد السادس" لزيارة المملكة، وجاءت في رسالة شكر لتل أبيب لاستعدادها الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، حسبما أفاد مكتب نتنياهو.

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام روسية"، مساء اليوم الأربعاء، جاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس الوزراء نتنياهو لزيارة المغرب، وصدرت الدعوة في رسالة شخصية شكر فيها الملك، إسرائيل على استعدادها للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".

وأشار البيان إلى أن الملك محمد السادس كتب لرئيس الوزراء أن "الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات بيننا".

ويوم الاثنين الماضي، أعلن الديوان الملكي المغربي في بيان، أن إسرائيل اعترفت بـ"مغربية الصحراء".

الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية:

وأضاف: "تلقى الملك محمد السادس رسالة من الوزير الأول لإسرائيل بنيامين نتنياهو.. من خلال هذه الرسالة، رفع الوزير الأول الإسرائيلي إلى العلم السامي قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية".

وأفاد نتنياهو بأنه سيبلغ الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية، بهذا القرار.

وفي رسالته إلى الملك أفاد نتنياهو بأن إسرائيل تدرس إيجابيا فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة.

من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 500 طيار احتياط في الجيش ينوون "تعليق أنشطتهم"، رفضا لخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فقد نشر المئات من جنود الأطقم الجوية السابقين هذا الصباح رسالة دعم للطيارين في خدمة الاحتياط جاء فيها أنهم يدعمون خطواتهم الاحتجاجية، بما في ذلك التعليق الفوري لتطوعهم.

وأوردت الهيئة أن من بين الموقعين على الرسالة ضباطا كبارا في الجيش الإسرائيلي، بينهم دان حالوتس، رئيس أركان الجيش السابق. وذكرت أن "بعضهم قال خلال لقاء مع تومر بار قائد سلاح الجو إنهم يخشون التطوع في دولة تسير نحو الديكتاتورية".

يُذكر أنه خلال الأسابيع الأخيرة، مع اندلاع الاحتجاجات على خطة الإصلاحات القضائية، أعلن المئات من العسكريين، العاملين والاحتياطيين، توقفهم عن ممارسة أنشطتهم في حال أقر الكنيست مشروع الحكومة.