سياسي فرنسي يُطالب بوقف المساعدات المُقدمة إلى أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - رفض السياسي الفرنسي، "فلوريان فيليبو"، قرار الاتحاد الأوروبي زيادة حجم المساعدات المالية المُقدمة لكييف، ووصفه بـ "الجنون"، مُطالبًا بالتوقف عن مساعدة أوكرانيا، قبل التسبب بإفلاس الدول الأوروبية.

وكتب فيليبو نغريدة عبر موقع التدوينات المُصغرة "تويتر" قال فيها: "جنون كبير!، سيطلب الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء 20 مليار يورو إضافية "للدفاع عن أوكرانيا"، وفرنسا وحدها ستقدم 4 مليارات".

وأشار إلى أن مبلغ الدعم الجديد سيضاف الـ 50 مليار التي طالبت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين نهاية شهر يونيو الماضي".

البرمجة العسكرية:

من ناحية أخرى، اعتمد البرلمان الفرنسي في التلاوة الأخيرة مشروع قانون "البرمجة العسكرية"، الذي يعني زيادة قياسية في ميزانية وزارة الدفاع إلى 413 مليار يورو في 2024-2030.

ويوم الخميس، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية على النسخة النهائية لمشروع القانون، الذي اعتمدته قبل ذلك لجنة مشتركة من أعضاء مجلسي البرلمان. ومن بين 330 عضوا في مجلس الشيوخ، وافق 313 على الوثيقة وصوت 17 ضدها.

ونال مشروع القانون موافقة الجمعية الوطنية (مجلس النواب).

وفي يونيو الماضي، صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون "البرمجة العسكرية"، وبعد ذلك أقره مجلس الشيوخ، لكن مع بعض التغييرات. نتيجة لذلك تم إرسال النص إلى لجنة مشتركة، حيث كان على النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الموافقة على حل وسط.

وبحسب مشروع القانون، سيتم رفع ميزانية الدفاع في 2024-2030، بشكل غير مسبوق، حتى 400 مليار يورو، مقابل 295 مليار يورو في 2019-2025، مع الأخذ في الاعتبار الإنفاق من خارج الميزانية على البنية التحتية والبنود الأخرى، يجب أن تبلغ الميزانية الإجمالية للقوات المسلحة الفرنسية 413 مليار يورو. في عام 2023، يجب أن تبلغ الميزانية العسكرية الفرنسية 43.9 مليار يورو، بالإضافة إلى 1.5 مليار إضافية طلبها وزير الدفاع. في عام 2024، ستزيد الميزانية بمقدار 3.1 مليار، ثم ستضاف إليها 3 مليارات كل سنة حتى عام 2027. واعتبارا من عام 2028، يجب أن تتلقى وزارة الدفاع 4.3 مليار يورو أخرى سنويا.