غينيا تعلق الصادرات الزراعية للحفاظ على المخزونات

ياسر رشاد - القاهرة - قرر المجلس العسكرى الحاكم في غينيا، عن تعليق صادرات المنتجات الزراعية، أبرزها الأرز والبطاطس وزيت النخيل، لمدة 6 أشهر للحفاظ علي سيادته الغذائية وسلامه الاجتماعى.

قالت وزارة التجارة الغينية، إن سبب القرار الاهتمام بالحفاظ علي المخزونات قبل الحصاد المقبل، «لا على الإطلاق» بانتهاء الاتفاق بين موسكو وكييف، والذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب، لا سيما إلى إفريقيا، على الرغم من الحرب.

وأضافت الوزارة، أننا نمر بفترة عصيبة “هزيلة”، قائلًا:" نحن بحاجة إلى تجديد احتياطياتنا لضمان السيادة الغذائية والسلام الاجتماعي".

وأوضحت أن تعليق الصادرات، جاء في 15 غذاء أساسية “ الأزر والبصل والبطاطس والفلفل الحار الطازج والباذنجان والبامية والطماطم الطازحة والقلقاس والكسافا والذرة والبطاطا الحلوة وزيت النخيل”.

وجهت الوزارة، تحذير من تصدير هذه المنتجات لانها محظورة لمدة 6 أشهر، وستعرضه تحت طائلة الغرامات أو حتى الملاحقة الجنائية.

غينيا ، واحدة من أفقر البلدان في العالم على الرغم من باطن أرضها الغنية (الحديد والبوكسيت والذهب على وجه الخصوص) ، عادة ما تصدر هذه المنتجات الزراعية إلى العديد من دول غرب إفريقيا.

وفي يوليو 2022، رفضت موسكو تمديد اتفاقية الحبوب الموقعة مع أوكرانيا، تحت رعاية الأمم المتحدة وتركيا، ومددت بعد ذلك عدة مرات، منددة بالعقبات التي تحول دون التجارة في الأسمدة والمنتجات الروسية.

سمحت هذه الاتفاقية بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود على الرغم من الغزو الروسي ، لصالح البلدان الأفريقية على وجه الخصوص.

يحكم غينيا منذ عام 2021 من قبل المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب، وتحت ضغط دولي، وافق الجيش على تسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول نهاية عام 2024.