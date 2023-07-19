غينيا قررت تعليق عضويتها بمنطقة تنمية نهر السنغال لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - علقت دولة غينيا، عضويتها في منطقة تنمية نهر السنغال التي تضم أربع دول في غرب القارة يتدفق النهر عبرها، وقالت الدولة “ السبب بعد أخذ مصالحها الاستراتيجية في الاعتبار”.

وفي عام 1972م، أنشئت منظمة تنمية نهر السنغال، ويتكون من غينيا والسنغال ومالى وموريتانيا، منذ انشائها نفذت العديد من المشاريع المائية الزراعية والكهرباء في البلدان الأعضاء فيها، ويرتفع في الأراضى الغينية.

كشف الجنرال أمارا كامارا، المتحدث باسم السلطات في غينيا “كوناكري”، في بيان لها، عن تعليق عضويتها بعد مشاركتها اجتماع المنظمة لرؤساء والدول والحكومات “عقد افتراضيًا”.

وقال كامارا، إن مصالحها الاستراتيجية لم تؤخذ دائمًا في الاعتبار من قبل المنظمة المذكورة منذ إنشائها، مضيفًا بأنها "ممثلة تمثيلا ناقصا في هيئات صنع القرار في مكتب الرصد والرصد والأمن"، التي يقع مقرها في داكار.

تدعي كوناكري أنها كانت "في طليعة إنشاء العديد من المنظمات الإقليمية والدفاع عنها" منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1958. وبالتالي، "ترغب في أن تحظى بالاحترام في المنظمات التي تنتمي إليها"، تابع البيان.

وتأسف غينيا "للتأخير الكبير في تمويل سد كوكوتامبا الكهرمائي، في مقاطعة توغي الفرعية، في منطقة لابي (شمال)".

أصبحت غينيا العضو الرابع في OMVS عندما انضمت في عام 2006 إلى المنظمة ، التي كانت تتكون في ذلك الوقت من السنغال وموريتانيا ومالي.

منذ عام 2021 ، يحكم البلاد مجلس عسكري استولى على السلطة في انقلاب. وتحت ضغط دولي، وافق الجيش على تسليم السلطة للمدنيين المنتخبين بحلول نهاية عام 2024.

ستقبل الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، السيد اللواء أبو بكر صديقي كمارا، وزير الدفاع بجمهورية غينيا كوناكري، لبحث سبل تعزيز الاستفادة من المنح الدراسية لأبناء غينيا كوناكري.

ورحب فضيلة الإمام الأكبر بالوزير أبو بكر صديقي، في رحاب الأزهر الشريف، مؤكدًا عمق العلاقات بين الأزهر الشريف وجمهورية غينيا كوناكري، والتي ترسخت من خلال طلاب غينيا الوافدين للدراسة بالمعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر، مشيرًا فضيلته إلى أن الأزهر به ٦٥٣ طالبا وطالبة من جمهورية غينيا، يدرسون في مختلف المراحل التعليمية بالأزهر، ويخصص الأزهر ٣٣ منحة دراسية لأبناء غينيا كوناكري، حيث يبلغ عدد طلاب غينيا المسجلين في الأزهر على منح دراسية ٢٦٨ طالبا، كما يوجد للأزهر ٢١ مبعوث أزهري في غينيا ينشرون المنهج الأزهري في أرجاء البلاد، مؤكدًا استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية المقدمة لأبناء غينيا كوناكري في مختلف التخصصات التي تلبي احتياجاتها مستقبلا.