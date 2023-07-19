صحيفة أمريكية تكشف عن خسائر الجنود الأوكرانيين خلال الصراع

ياسر رشاد - القاهرة - فقد أكثر من 10 آلاف جُندي أوكراني أطرافهم خلال الصراع القوي والشرس مع "روسيا"، وفقًا لما نقلته صحيفة "نيوزويك" الأمريكية عن مصدر في الأوساط العسكرية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء، نقلت الصحيفة عن مصدرها الذي وصفته بالمطلع، قوله إن "عدد الجنود الجرحى الذين ينتظرون ساقًا اصطناعية أو ساقين يزيد عن عشرة آلاف".

الأطراف الاصطناعية للجنود الأوكرانيين:

وأشارت الصحيفة إلى أن الجمعية الخيرية الأمريكية Kind Deeds تقوم بتمويل شراء الأطراف الاصطناعية للجنود الأوكرانيين منذ أكتوبر 2022، ومع ذلك وفقًا لرئيس الفرع الأوكراني للمنظمة ألكسندر روبتسوف، فإن المنظمة غير قادرة على تغطية الطلب الكبير، وقائمة الانتظار طويلة جدًا.

وقال روبتسوف: "بفضلنا، 20 شخصًا يمكنهم مجددًا الوقوف على أقدامهم، لكن لدينا 200 شخص آخرين على قائمة الانتظار، ومن أجل تلبية الطلب، سنحتاج إلى مئة منظمة أخرى مثل منظمتنا".

من ناحية أخرى، أعلن السفير الأوكراني لدى أنقرة فاسيلي بودنار أن السلطات الأوكرانية تدرس مسارًا جديدة لتصدير المنتجات الزراعية، عبر المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا في البحر الأسود.

وقال بودنار للتلفزيون الأوكراني، يوم الثلاثاء، إن "تركيا تحاول إيجاد حل وسط وتقليص المخاطر، ونحن قمنا بتأسيس صندوق الضمانات من جانبنا، وبإمكاننا إشراك الشركات التي تمنح سفنها لنقل الحبوب".

وتابع: "من وجهة نظرنا، يمكن تحقيق ذلك حتى من دون استخدام المسار المتفق عليه سابقًا، ونقلها عبر المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا".

وأضاف أن كييف تعتبر هذا الخيار "ممكنًا"، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي "يجب أن يتحمل مسؤولياته" و"يمكن أوكرانيا من تحقيق هذا السيناريو، ومن جهة أخرى أن يضغط على روسيا.