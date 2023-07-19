روسيا تتعهد بتحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تعهدت "موسكو" بعدم التخلي عن الأهداف التي تم الإعلان عنها في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا، حسبما أفاد وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، خلال لقاء مع رؤساء منظمات روسية غير ربحية.

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام روسية"، مساء اليوم الأربعاء، قال لافروف: "نحن نعرف ما نقاتل من أجله. دعوا الغرب يناقش كل يوم الهجوم الخيالي لأوكرانيا، والصعوبات التي خلقتها روسيا للهجوم المضاد وتحقيق أهدافهم المتمثلة في تحرير جميع الأراضي حتى حدود عام 1991".

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا:

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتصدر أولويات عمله على مدار اليوم، وأعرب عن ثقته التامة في أن روسيا ستحقق جميع أهداف عمليتها العسكرية.

من ناحية أخرى، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بعض تفاصيل لقائه بقادة شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة في أعقاب تمردها المسلح في أواخر يونيو الماضي.

كما أكد بوتين في تصريح لصحيفة "كومرسانت"، يوم الخميس، أنه التقى يوم 29 يونيو الماضي في الكرملين بـ 35 من قادة "فاغنر" بمن فيهم يفغيني بريغوجين، وأن اللقاء استمر 3 ساعات.

وقال بوتين إن "المقاتلين العاديين لـ"فاغنر" كانوا يحاربون بكرامة، وإن انجرارهم في تلك الأحداث (التمرد) يثير أسفا".

وتابع: "من جانب واحد أعطيت تقييما لما حققوه في ميدان القتال (في أوكرانيا)، ومن الجانب الآخر لما قاموا به أثناء أحداث 24 يونيو. وثالثا، عرضت عليهم الخيارات الممكنة لأداء الخدمة لاحقا، بما في ذلك المشاركة في العمليات القتالية".

وردًا على سؤال ما إذا ستبقى جماعة "فاغنر" كوحدة مقاتلة، قال بوتين إنها "غير موجودة من الناحية القانونية" إذ أنه لا يوجد في روسيا قانون حول شركات عسكرية خاصة.

وأردف أن "الجماعة موجودة، ولكن لا وجود لها من الناحية القانونية. وهذه مسألة منفردة متعلقة بشرعنتها. وهذه القضية يجب مناقشتها في مجلس الدوما والحكومة، وهي قضية صعبة".