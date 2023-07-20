شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام النواب ناقشت 83 طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الثالث للمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مارست لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، دورها الرقابي والتشريعي، خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، وعقدت اللجنة حتى الآن 104 اجتماعات ناقشت فيها عدد 83 طلب إحاطة الموضوعات التي أعدت عنها تقارير تم رفعها للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

وجاء أهم طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجنة المتعلقة برفع الوعي والنهوض بقصور الثقافة ومعالجة أوجه القصور الشديد في دور العرض السينمائي بالمحافظات وكذا مواجهة مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى الحفاظ على المباني ذات الطراز المعماري المتميز وكذا صيانة وترميم القصور الأثرية، بالإضافة إلى التوصيات بوضع جدول زمنية للانتهاء من البحث والتنقيب بالتلال الأثرية وخروج هذه التلال من ولاية الآثار وتسليمها للمحافظات تمهيدا لاستخدامها في إقامة مشروعات ذات نفع عام.

ولم يكن بمقدور اللجنة غض البصر خطورة الانهيار الذي تتعرض له الجمعية الجغرافية المصرية ولذا أعدت مذكرة عن موضوع طلب الإحاطة بشأن الأخطار الطبيعية التي تتعرض لها الجمعية الجغرافية المصرية والتي قد تؤدي إلى انهيار الجمعية.

وتختص لجنة الثقافة والإعلام والآثار، بدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، حيث تختص بالآتي:

1-الإعلام المسموع والمرئى.

2-الصحافة المطبوعة والرقمية.

3-شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

4-ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

5-الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.

6-الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.

7-الخدمات الثقافية.

8-الملكية الفكرية.

9-الفنون والآداب.

10-الآثار.

11-المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.

12-التشريعات الخاصة بالإعلام والثقافة والآثار.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى الإعلام والثقافة والآثار