الجامعة العربية وأمريكا تتفقان على مكافحة التطرف والإرهاب

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية بيانا مشتركا أشارو فيه الي أهمية المشاركة المجتمعية، وبناء القدرة على الصمود في وجه التجنيد للعنف، ودعم دور التعليم في مكافحة التطرف والعنف والإرهاب. معًا، نقف بحزم في معركتنا ضد داعش والقاعدة وجميع الجماعات الإرهابية الأخرى.

وذكر البيان إدانة أي تهديدات مسلحة أو إعتداءات على السفن التجارية تتعارض مع حقوق وحرية الملاحة في الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة. لقد عقدنا العزم على دعم التزامنا بمواصلة الجهود الجماعية لمواجهة التهديدات لأمن السفن التي تبحر عبر الممرات المائية في المنطقة والتي تعتبر بالغة الأهمية للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي.

وحسب البيان إنهم عازمون على العمل لضمان تمكين المرأة اقتصاديًا ومشاركتها في عمليات صنع القرار.

إضافة الي العمل على ضمان أن COP28 في دبي ، من اجل إنجاح اعماله ، يتضمن مجموعة متنوعة من أصوات المرآة . نتشارك في الرغبة المتبادلة لمواصلة السعي لتحقيق العدالة الصحية والأمن، ودعم احترام حقوق الإنسان.

تشترك الولايات المتحدة مع العالم العربي في روابط اقتصادية واجتماعية وثقافية وشعبية دائمة.

وقالو إننا نؤمن بشدة بأن التزامنا المشترك بالاستثمار في شعوبنا سيحقق ثمارًا للأجيال القادمة من جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والولايات المتحدة.

وأكدت الولايات المتحدة علي دعمها لجامعة الدول العربية في القضايا المهمة للطرفين بما في ذلك تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصاد.

وناقش السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال لقائه بالسيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة، مجموعة متنوعة من القضايا والأزمات الهامة بما في ذلك السلام في الشرق الأوسط والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فضلا عن الأزمات السياسية الأخرى في المنطقة والعالم.

ناقشنا أيضًا مجموعة من الموضوعات الأخرى مثل منع الانتشار والحد من التسلح، والقضايا متعددة الأطراف، وأهمية تأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتحسين الصحة العامة والأمن الصحي في الشرق الأوسط وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها ابو الغيط إلى واشنطن.

واختتمت الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية جلسة مباحثات ناجحة اليوم الاربعاء في واشنطن حول مواضيع تتعلق بالحد من التوترات في الصراعات الإقليمية، وتغير المناخ والأمن الصحي، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقيم العالمية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والتمكين الاقتصادي للمرأة ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكالهما.