بوتين يكشف تفاصيل خسائر المُزارعين ومُنتجي الأسمدة الروس

ياسر رشاد - القاهرة - قدّر الرئيس الروسي، "فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين"، خسائر المُزارعين الروس بسبب زيادة تكلفة تأجير السفن والتسويات المالية بنحو 1.2 مليار دولار، ومُنتجي الأسمدة بحوالي 1.6 مليار دولار.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء، قال بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية: "قال الوزير الآن أنه نظرا لخصومات 30-40% على حبوبنا في الأسواق العالمية، فإن خسائر المزارعين الروس بلغت، كما قيل للتو، إذا تم تحويلها إلى دولار - 1.2 مليار دولار. بالإضافة إلى الزيادة في تكلفة استئجار السفن البحرية لنقل البضائع وتكلفة التسويات المالية الدولية وغيرها من المعاملات إلى انخفاض ربحية الإمدادات إلى النصف. كما واجه منتجو الأسمدة لدينا مشكلة مماثلة - بلغت خسائرهم حوالي 1.6 مليار دولار".

حصة روسيا في سوق القمح العالمية:

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن حصة روسيا في سوق القمح العالمية تبلغ 20%، وأوكرانيا - أقل من 5%، وأكد بوتين أن "هذه الأرقام تتحدث عن نفسها".

أكد بوتين في نفس الاجتماع، أن روسيا هي التي تساهم في الأمن الغذائي العالمي، والتصريحات بأن أوكرانيا تُطعم الجياع في جميع أنحاء العالم هي كذبة.

وأكمل: "روسيا هي التي تقدم مساهمة هائلة في الأمن الغذائي العالمي. وجميع أنواع التأكيدات على أن الحبوب الأوكرانية فقط هي التي تُطعم جياع العالم هي تكهنات وأكاذيب".