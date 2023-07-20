سلوان موميكا يتوعد مُجددًا بحرق نسخة من كتاب الله والعلم العراقي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المُتطرف السويدي من أصول عراقية، "سلوان موميكا"، مُجددًا، حصوله على إذن الشرطة بحرق نسخة من المصحف "كتاب الله" وأيضًا العلم العراقي خلال تجمع صغير أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

من جهتها، أوردت وكالة الأنباء السويدية، مساء اليوم الأربعاء، أن منظم هذا العمل قال إنه يريد حرق نسخة من المصحف أثناء التجمع، مبينة أنه ذات الشخص الذي أقدم على حرق المصحف أمام مسجد في ستوكهولم الشهر الماضي.

وحسب الطلب الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، فإن شخصين ينويان التجمع، يوم الخميس بين الساعة الـ13:00 والساعة الـ15:00 بالتوقيت المحلي (الـ11:00 والـ13:00 بتوقيت غرينيتش)، أمام مقر السفارة العراقية.

إحراق كُتب دينية:

بدورها، أكدت الشرطة السويدية أن الإذن لم يُمنح على أساس طلب رسمي لإحراق كُتب دينية، بل على أساس إقامة تجمع عام سيتم التعبير خلاله عن "رأي"، بموجب الحق الدستوري بحرية التجمع.

وأكد متحدث باسم الشرطة السويدية أن ذلك "لا يعني موافقتها على ما سيجري".

ومن المعروف أنه بتاريخ 28 يونيو الماضي، أحرق سلوان موميكا، اللاجئ العراقي في السويد، صفحات من نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في صبيحة يوم عيد الأضحى.

وقد أثارت الواقعتان ردود فعل منددة في العالم الإسلامي.