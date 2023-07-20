تونس.. الحرائق تلتهم الغابات وتحاصر السكان

ياسر رشاد - القاهرة - قامت السلطات التونسية، اليوم "الأربعاء"، بإجلاء عشرات السكان من منازلهم ببلدة ملولة بمدينة طبرقة الواقعة شمال البلاد بعد اندلاع حرائق مفاجئة وانتشارها بشكل سريع في الغابات.

ولا تزال جهود أعوان الإطفاء متواصلة من أجل إخمادها، وسط مخاوف من اتساعها.

وقالت الإدارة المحلية للحماية المدنية بمحافظة جندوبة، في بيان إن أعوانها تمكنوا من إنقاذ مواطنين حاصرت النيران منازلهم، مضيفة أن المجهودات لا تزال متواصلة للسيطرة على الحريق ووضع حدًا لانتشاره نحو السكان.

ووثقت مقاطع فيديو الحرائق وهى تلتهم أشجارًا عالية في الغابة وسحبًا كثيفة من الدخان، كما أظهرت فرق الإطفاء وهى تسابق الزمن لإخماد النيران ومنع ووصولها إلى الأحياء السكنية المتخمة للغابة وخروجها إلى الطرقات الرئيسية، وذلك بدعم ومساندة من المواطنين.

وتشهد تونس ارتفاعًا قياسيًا لدرجات الحرارة خلال هذه الفترة، يتوقع أن تتواصل حتى نهاية الشهر الجاري، ما أثار مخاوف من تكرار سيناريو حرائق الأعوام الماضية، التي تسببت في تضرر مساحات شاسعة من الغطاء الغابي للبلاد.

وخلال نفس الفترة من العام الماضي، سجلت تونس أكثر من 10 حرائق شملت غابات عدة، مما تسبب في خسارة حوالي 500 هكتار من الغابات، كان أخطرها الحريق الذي شهده جبل بوقرنين جنوب العاصمة تونس، الذي استغرق إخماد النيران داخله أيام عدة.