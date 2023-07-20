شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشباب المصرى يثمّن قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باتريك زكى ومحمد الباقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام نهائية ومن ضمنهم الباحث باتريك جورج زكي والمحامي محمد الباقر.

وأشاد مجلس الشباب المصري بقرار رئيس الجمهورية باستخدام السلطة الممنوحة له بموجب الدستور المصري واستجابته لمطالب القوى السياسية وإصدار قرار العفو عن المحامي محمد الباقر والباحث باتريك ذكي وباقي القائمة وذلك ضمن الجهود المبذولة من جميع الأطراف لفتح قنوات من الحوار الصادق الذي يؤسس لجمهورية جديدة تتسع للجميع .

وأشار إلى أن ماحدث يثبت بما لا يدع مجالاً للشك الرغبة الصادقة من القيادة السياسية في استمرار حالة الحوار بين مختلف الأطياف السياسية للخروج بنتائج تدعم المشاركة الحقيقية للجميع في عملية الإصلاح والتنمية، متابعا:" جزيل الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا القرار الذي يعطي فرصة حياة جديدة لشباب مصري يستحق هذه الفرصة ".