ظاهرة فلكية بديعة.. القمر يقترن مع النجم ريجولس الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يقترن القمر اليوم الخميس مع كوكب الزهرة وكوكب المريخ والنجم ريجولس Regulus وهو ألمع نجوم برج الأسد، تبلغ كتلته 3.5 ضعف كتلة الشمس ويبعد عنا حوالي 79 سنة ضوئية.

ويمكن مشاهدة هذا الاقتران الرباعي، باتجاه الغرب بعد غروب الشمس ودخول الليل في هذين اليومين، حيث يكون القمر بين الزهرة والمريخ يوم 20 يوليو، ثم فوقهما مقترنًا مع المريخ في 21 يوليو.

المشهد يزين السماء في الغروب بحلول الساعة 9:20 مساء تقريبًا، ومن ثم يبدأ القمر في الابتعاد عن هذا المشهد بدأ من 22 يوليو.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية ، أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية يكون في الحقول الزراعية والسواحل والصحاري والبراري والجبال.

وليس هناك علاقة بين حركة الأجرام السماوية، ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، والتنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه فلو كان التنجيم علما لكنا نحن الفلكيون أولى الناس بدراسته.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب في السماء، وحدوث الزلازل على الأرض، والظواهر الفلكية مشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، علما بأن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا.



