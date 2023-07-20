شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" توصى بدراسة مواد فرض مصروفات أو رسوم باللائحة العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث عدد من طلبات الإحاطة المحالة إلى اللجنة بشأن قضايا الإسكان الاجتماعى وملف مياه الشرب والصرف الصحى، حيث أولت اللجنة عنايتها لمتابعة مشروعات الإسكان بالمحافظات المختلفة، والتي استهدفت جميع فئات الشعب من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط والمرتفع، وساهمت في وضع نظام داعم للإسكان الاجتماعي وللفئات البسيطة، مع توجيه المزيد من الدعم والاهتمام بمشروعات التنمية الحضرية وتطوير العشوائيات.

وفى هذا الصدد، أعدت اللجنة مذكرة بخصوص طلب إحاطة بشأن مخالفة وزارة الإسكان لكراسة الشروط لمشروع الإسكان الاجتماعي بعزبة الروضة، مركز بركة السبع، بمحافظة المنوفية، وبناء على ذلك أوصت اللجنة بضرورة قيام مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنوفية بسرعة تدبير الاعتماد المالي اللازم لتوصيل المرافق إلى مشروع اسكان الروضة بمركز بركة السبع محافظة المنوفية،

وكذلك أعدت اللجنة، مذكرة بشأن موضوع الرسوم التي تفرضها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، انتهت اللجنة إلى ضرورة قيام قسم التشريع بوزارة العدل - بالتنسيق مع ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- بدراسة جميع المواد المتعلقة بفرض مصروفات أو رسوم فى اللائحة العقارية الصادرة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك فى ضوء القوانين المنظمة ذات الصلة.